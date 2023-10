Marvel's Spider-Man 2: Mary Jane continua ad essere al centro di critiche

Quando mancano un paio di settimane al lancio di Marvel's Spider-Man 2, Sony e Insomniac Games hanno arricchito la pagina ufficiale del gioco sul PlayStation Store con una serie di poster dedicati ai personaggi di supporto per i due ragnetti protagonisti.

Dirigendovi a questo indirizzo potete dare uno sguardo ai modelli ufficiali di Rio Morales (consigliera comunale e mamma di Miles), Ganke Lee (il miglior amico di Miles), Norman Osborn (bugiardo patologico, ex sindaco di New York e co-fondatore della più grande azienda del mondo), Harry Osborn (figlio di Norman, negli ultimi anni è stato lontano per combattere la stessa malattia che ha ucciso la madre), Haley Cooper (attivista, artista e uno dei migliori amici di Miles) e l'immancabile Mary Jane Watson (reporter del The Bugle e membro indispensabile dello Spider-Team).

La pubblicazione dei poster dei personaggi ufficiali ha purtroppo anche riportato a galla una vecchia polemica, che a quanto pare non si è mai sopita del tutto. C'è una certa frangia dei fan che non gradisce il look di Mary Jane in Marvel's Spider-Man 2, nonostante Insomniac Games abbia assicurato che l'attrice che la interpreta non è cambiata affatto, e anche stavolta non ha perso occasione di farlo sapere al mondo. "La mamma di Mary Jane sembra fantastica, ma dov'è Mary Jane?", scrive ironicamente un utente scherzando sul fatto che il personaggio appare più maturo rispetto alla precedente avventura di Peter Parker. Ci sono poi messaggi come: "Chiunque ha fatto questo non vede una vera persona da una decade" oppure "Non è in alcun modo brutta, ma semplicemente non è Mary Jane Watson. Probabilmente la peggiore scelta di design di Insomniac Games" e infine "Immagina di salvare il mondo e trovare questo".



Per qualcun altro, in ogni caso, non è solo una questione di taglio di capelli: "Ora che vedo ciò, è evidente che si tratta della stessa attrice poiché sorride nello stesso modo. Ma qualcosa non va. I colori sono sbiaditi e le sembra dieci anni più vecchia di come dovrebbe essere". Potremmo andare avanti a lungo riportando molti altri messaggi di disapprovazione e/o scherno, visto che non è affatto difficile reperirli in rete, ma c'è da dire che ci sono anche molti altri fan che invece hanno dimostrato di apprezzare il nuovo look di Mary Jane. La comunità, dunque, sembra divisa, semplicemente fa più rumore quella a sfavore, come spesso accade in questi casi.

A quanto pare le critiche ai modelli dei personaggi sono diventate una consuetudine per lo Spider-Man di Insomniac Games, dal momento che in tempi recenti si sono levate delle lamentele anche per Peter Parker. Gli autori del gioco, in ogni caso, procedono spediti per la loro strada: Insomniac non modificando il personaggio di MAry Jane neppure di una virgola, e l'attore Yuri Lowenthal invitando i giocatori a "farsene una ragione".