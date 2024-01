Marvel's Spider-Man 2: Mary Jane è pronta a tornare in un sequel, nonostante le molestie

Stephanie Tyler Jones, l'ex attrice e modella che ha prestato le fattezze alla Mary Jane di Marvel's Spider-Man 2, ha confessato di essere stata vittima di stalking. A quanto pare dei follower hanno oltrepassato i confini arrivando a lasciare dei messaggi sulla segreteria del suo nuovo posto di lavoro.

L'accadimento l'ha messa molto a disagio, per questo motivo Stephanie Tyler Jones ha deciso di condividere la storia sui propri canali social e chiedere pubblicamente di essere lasciata in pace. In un aggiornamento successivo, ha chiarito tra i messaggi che ha ricevuto non c'era nessuna minaccia di morte come ipotizzato da qualcuno, ciononostante ha sentito di non essere al sicuro.

Coloro i quali hanno apprezzato il suo lavoro possono comunque dormire sonni tranquilli, poiché questo episodio non segnerà il suo allontanamento dalla saga di Insomniac Games, della quale si dice molto orgogliosa. Tutt'altro, Stephanie Tyler Jones ha confessato di essere pronta a tornare qualora dovesse ricevere una chiamata dallo studio per un seguito di Marvel's Spider-Man 2: "MJ è l'unico ruolo che sono stata disposta ad interpretare dopo che ho deciso di cambiare carriera. Sarò Mary Jane fin quando gli autori lo vorranno".

Visto e considerato il finale di Marvel's Spider-Man 2, sarà sicuramente interessante scoprire quale sarà il futuro di Mary Jane. Il personaggio, ricordiamo, pur avendo le fattezze di Stephanie Tyler Jones è stata doppiata in lingua originale da Laura Bailey e da Katia Sorrentino in lingua italiana.