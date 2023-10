Marvel's Spider-Man 2 è il miglior lancio PS5 del 2023 in Inghilterra

Marvel's Spider-Man 2 ha debuttato al numero uno in Gran Bretagna, battendo Super Mario Bros Wonder che debutta così al numero due della classifica inglese. Marvel's Spider-Man 2 registra il miglior lancio PS5 dell'anno sul mercato retail UK, superando del 5% le vendite di Hogwarts Legacy al lancio a febbraio.

Il gioco di Insomniac registra vendite in calo di poco oltre il 3% rispetto a God of War Ragnarok, questo per quanto riguarda unicamente le vendite fisiche dal momento che i dati dei download digitali non sono disponibili. Da segnalare anche come God of War Ragnarok sia stato pubblicato di mercoledì mentre Marvel's Spider-Man 2 è uscito di venerdì.

Marvel's Spider-Man 2 è il quarto miglior lancio retail del 2023 in Gran Bretagna subito dietro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, EA Sports FC24 e Hogwarts Legacy. Rispetto a Marvel's Spider-Man Miles Morales (uscito nel 2020 su PS4 e PS5), Marvel's Spider-Man 2 registra vendite più alte del 41% mentre le vendite sono più basse del 38% rispetto a quelle del primo Marvel's Spider-Man uscito nel 2018.

Classifica UK 23 ottobre 2023

Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros Wonder EA Sports FC 24 Sonic Superstars Assassin's Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe Red Dead Redemption Hogwarts Legacy Minecraft Nintendo Switch Edition Nintendo Switch Sports

Da segnalare il buon debutto di Sonic Superstars al quarto posto con la maggior parte delle copie (49%) vendute su Nintendo Switch con PS5 (34%), Xbox (10%) e infine PS4 (6%). Debutto amaro perHot Wheels Unleashed 2 Turbocharged alla posizione numero 32.