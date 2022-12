Marvel's Spider-Man 2: Miles e Peter fianco a fianco in un teaser, qualcosa si muove?

Il 2022 sta per concludersi senza averci mai mostrato Marvel's Spider-Man 2 in azione. Annunciato nel settembre del 2021 durante il medesimo showcase che ha rivelato anche Marvel's Wolverine, il secondo episodio della saga creata da Insomniac Games non si è mai fatto vedere, lasciando il campo totalmente libero alle altre esclusive PlayStation.

Adesso, tuttavia, i tempi ci sembrano maturi per un ritorno sulle scene di Marvel's Spider-Man 2. Pare essere dello stesso avviso anche James Stevenson, Community Director di Insomniac Games che ha mandato in fibrillazione i fan del ragnetto (o per meglio dire, dei due ragnetti) pubblicando un brevissimo teaser in formato GIF, che vede Peter Parker e Miles Morales in costume fianco a fianco, pronti all'azione, mentre una luce illumina prima uno e poi l'altro.

Il buon Stevenson non ha fornito né una caption né un contesto alla clip, lasciando galoppare a briglie sciolte l'immaginazione dei fan, che vedono la GIF come un preludio a qualcosa di più grosso, magari al tanto atteso reveal del gameplay di Marvel's Spider-Man 2. Con i Game Awards 2022 alle spalle e le vacanze natalizie alle porte, questo particolare periodo dell'anno non è solito offrire showcase e annunci in pompa magna, ma mai dire mai. Sony si è ormai parzialmente affrancata dai grandi eventi videoludici, prediligendo una comunicazione fai-da-te dettata esclusivamente dai suoi tempi e dalle sue esigenze. Da notare che il 13 dicembre verrà pubblicato un nuovo trailer del film d'animazione Spider-Man Across the Spider-Verse, che vede per protagonista proprio Miles Morales. Insomniac potrebbe approfittarne per mostrare qualcosa del gioco...

Se non in questo periodo, potrebbe arrivare qualcosa all'inizio del prossimo anno: nello storico di PlayStation si annoverano ben due State of Play trasmessi a febbraio, uno nel 2021 e un altro nel 2022. Con Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok già sul mercato, il duo dei supereroi composto da Peter Parker e Miles Morales può godersi tutti i riflettori e le attenzioni di Sony in vista di un lancio che la stessa Insomniac Games ci ha promesso nel corso del 2023.