Marvel's Spider-Man 2: Miles portoricano o cubano? C'è la bandiera sbagliata a casa sua!

Come gli appassionati di Spider-Man ben sanno, il personaggio di Miles Morales è di origini portoricane, ma qualcuno ad Insomniac Games deve essersi confuso inserendo la bandiera nazionale sbagliata all'interno della casa del protagonista di Marvel's Spider-Man 2.

Come fatto notare da alcuni utenti attraverso i social, su una parete dell'abitazione dei giovane Miles è appesa una bandiera di Cuba e non di Porto Rico, commentando in maniera ironica la svista dello studio californiano. Vero che le due bandiere hanno uno stile estremamente simile, tuttavia a differenziarle sono i colori invertiti: quella cubana ha infatti il triangolo rosso e le strisce blu, mentre quella portoricana ha il triangolo blu e le strisce rosse.

James Stevenson, director of community and marketing di Insomniac Games, ha riconosciuto l'errore ed ha assicurato ai giocatori che verrà sistema attraverso una futura patch volta a mettere la bandiera con i colori giusti. Per quanto evidente, si è trattato in ogni caso di una svista da parte degli autori, considerato che tra i costumi di Marvel's Spider-Man 2 ne è presente uno per Miles con i colori di Porto Rico, stavolta però giusti.

Tra i dettagli degni di nota in positivo, invece, un murales in Marvel's Spider-Man 2 omaggia uno sviluppatore di Insomniac morto nel 2019 a causa di un cancro.