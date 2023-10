In Marvel's Spider-Man 2 ci sono anche le missioni con Mary Jane?

Nel primo capitolo della serie Insomniac Games dedicata all'arrampicamuri, le missioni con protagonista Mary Jane Watson sono state quelle più criticate in assoluto. Scopriamo se questo genere di attività saranno presenti anche nel nuovissimo Marvel's Spider-Man 2.

La risposta è sì, dal momento che nel corso della storia principale di Marvel's Spider-Man 2 ci saranno ancora una volta alcune missioni in cui i giocatori si ritrovano a controllare Mary Jane, la compagna di Peter Parker. Sebbene anche in questo secondo capitolo le attività di questo tipo siano prevalentemente stealth, sembrerebbe che la ragazza disponga di molti più mezzi per contrastare gli ostili che si aggirano per l'area. Come si può leggere nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, la reporter ha trascorso del tempo in Symkaria, dove ha migliorato le sue abilità.

In aggiunta, una delle ultime immagini pubblicate da Sony PlayStation ed Insomniac Games mostrano proprio Mary Jane con il volto spaventato mentre impugna una specie di pistola: non escludiamo quindi che oltre a dover eludere i nemici potremo anche mandarli al tappeto dalla distanza, sebbene sia probabile che il numero di proiettili sia parecchio limitato.

In attesa di scoprire come saranno le missioni con Mary Jane Watson, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle modalità grafiche di Marvel's Spider-Man 2, in arrivo il prossimo 20 ottobre solo su PlayStation 5.