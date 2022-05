Marvel's Spider-Man 2, che il mocap abbia inizio! Le ultime dall'interprete di Venom

Con un breve ma eloquente messaggio condiviso sui social, l'attore Tony Todd riferisce di essere finalmente impegnato nella registrazione delle scene mocap per il suo prossimo progetto. Tutti gli indizi portano a credere che si tratti proprio di Marvel's Spider-Man 2, l'attesissima avventura di Insomniac Games per PS5.

L'attore statunitense, infatti, nei mesi scorsi ha ribadito più volte di essere il futuro interprete di Venom in Marvel's Spider-Man 2 e attendere con impazienza il momento in cui avrebbe potuto indossare i panni dell'antagonista dell'Uomo Ragno.

Il risveglio al male antico e primordiale rappresentato da Venom, d'altronde, viene citato dallo stesso Tony Todd nel riferimento all'"early riser" offerto dall'attore nel post in cui spiega di essere ormai pronto per girare le scene in motion capture per il suo prossimo progetto.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Insomniac, vi rimandiamo a questo nostro speciale che ripercorre la storia di Venom nei videogiochi oltre Spider-Man, con tanti spunti di riflessione e aneddoti sull'oscuro personaggio con cui dovremo confrontarci insieme a Peter Parker e Miles Morales volteggiando tra i grattacieli della dimensione action free roaming di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5.