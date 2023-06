Marvel's Spider-Man 2 a tutta musica: la Main Theme verrà svelata prestissimo

E' ormai imminente il concerto speciale per i 10 anni dei The Game Awards, volto a celebrare l'importante anniversario dell'evento organizzato dal giornalista e presentatore Geoff Keighley. E tra gli ospiti d'onore c'è spazio anche per Marvel's Spider-Man 2, pronto ad offrire novità in ambito sonoro.

Insomniac Games ha infatti confermato ufficialmente che nel corso del concerto per i The Game Awards, che si terrà a Los Angeles il 25 giugno 2023, verrà svelata la Main Theme della nuova avventura di Spider-Man. Per i fan della serie e dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere l'evento diventa dunque ancora più interessante grazie al reveal musicale: chissà Insomniac quali toni e che stile utilizzerà stavolta per il nuovo Marvel's Spider-Man, sebbene con tutta probabilità si continuerà con l'impostazione musicale già ascoltata ed apprezzata nel primo episodio ed in Marvel's Spider-Man Miles Morales.

A parte questa novità non dovrebbero comunque essere previsti ulteriori aggiornamenti su Marvel's Spider-Man 2, atteso in esclusiva PlayStation 5 per il prossimo 20 ottobre. Sappiamo invece con certezza che Marvel's Spider-Man 2 non avrà alcuna demo prima del lancio, dunque bisognerà aspettare il giorno del debutto sul mercato per poterci finalmente giocare. Il PlayStation Store ha invece confermato una nuova ambientazione per Marvel's Spider-Man 2, ampliando ancora di più la mappa esplorabile nel nuovo gioco della serie.