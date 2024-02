Marvel's Spider-Man 2, oltre il New Game Plus c'è di più! Le sorprese del prossimo Update

Il preannunciato Update di Marvel's Spider-Man 2 con il New Game Plus sarà particolarmente ricco di contenuti, svelano i ragazzi di Insomniac Games nel nuovo approfondimento sul PS Blog che illustra le tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni che andranno ad accompagnare questo aggiornamento gratuito.

L'Update che porterà l'odissea di Peter Parker e Miles Morales alla versione 1.002 introdurrà la modalità Nuova Partita +, grazie alla quale sarà possibile riaffrontare tutto il gioco con un livello di difficoltà maggiore conservando costumi e abilità.

Ad accompagnare il New Game Plus ci penseranno poi nuovi elementi sbloccabili, come i livelli Ultimate e gli stili dorati. Chi si cimenterà nei livelli Ultimate del New Game Plus potrà infondere ulteriore unicità al look del proprio arrampicamuri preferito attraverso dei costumi alternativi, dei nuovi colori per le tecniche simbiotiche e i costumi Gala Infernale per Peter e Miles firmati da Russell Dauterman e Bernard Chang.

Spazio anche a importanti novità per l'accessibilità, con descrizioni audio complete e la funzione di lettura dello schermo con didascalie per i filmati e i contorni a contrasto elevato. L'aggiornamento gratuito introdurrà anche delle modifiche alla Modalità Foto di Marvel's Spider-Man 2, come la richiesta funzione di modifica dell'ora del giorno per scattare immagini ancora più suggestive e personalizzate.

Il lancio dell'Update che porterà in dote il New Game Plus e tutte le novità elencate da Insomniac è previsto per il 7 marzo su PlayStation 5.