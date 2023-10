Marvel's Spider-Man 2, niente New Game Plus al lancio: parla Insomniac

Come spiegato nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, l'ultima fatica targata Insomniac Games si impone come una delle migliori produzioni disponibili su PlayStation 5, coinvolgente e con una buona dose di contenuti con cui intrattenersi. Alcune gradite feature, però, non saranno disponibili subito al day one.

Dopo aver sottolineato l'importanza della patch di lancio di Marvel's Spider-Man 2 soprattutto per coloro che acquisteranno il gioco in formato fisico, Insomniac ha risposto ad un follower che su Twitter/X chiedeva novità sulla presenza subito al lancio del New Game Plus e della possibilità di poter rigiocare liberamente le missioni già affrontate in precedenza: gli sviluppatori confermano che purtroppo queste opzioni non saranno presenti il giorno in cui la nuova avventura di Spider-Man sarà disponibile per tutti gli utenti PS5, ossia il prossimo 20 ottobre.

"No. Stiamo lavorando ad un update per implementare queste feature, ma non ci saranno al day one", spiega James Stevenson di Insomniac Games. New Game Plus e replay delle missioni arriveranno sicuramente nel prossimo futuro, tuttavia per il momento non è chiaro quando verranno implementate via update all'interno del gioco.



Una notizia che probabilmente non farà gran piacere ad alcuni fan dato che queste opzioni sono da sempre un incentivo alla rigiocabilità, in ogni caso con questa risposta lo studio californiano conferma di essere già attivamente al lavoro sul supporto post-lancio di Marvel's Spider-Man 2. E chissà che New Game Plus e replay non siano solo il preludio a sorprese ancora più gradite.