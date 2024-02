Marvel's Spider-Man 2, che fine ha fatto il New Game Plus? Parla Insomniac

Tra le feature post-lancio più attese, il New Game Plus di Marvel's Spider-Man 2 è stato rinviato al 2024 e al momento ancora non è chiaro quando sarà disponibile. I fan sono in attesa e Insomniac Games lo sa bene, per questo ha preso parola su Twitter/X per fornire un breve aggiornamento.

Rispondendo a un follower che chiedeva novità sulla modalità, la compagnia californiana ha confermato che il New Game Plus è ancora regolarmente in lavorazione presso i suo studi, e che presto verranno condivise informazioni più precise sulla questione. Insomniac Games per adesso dunque non si sbilancia in merito a quando l'atteso update per l'esclusiva PlayStation 5 verrà messo a disposizione, ma il suo arrivo potrebbe non essere troppo distante.

Il New Game Plus per Marvel's Spider-Man 2 era inizialmente previsto entro la fine del 2023, ma la software house decise di rinviarlo in quanto erano necessari ulteriori test per verificarne l'effettiva qualità e il corretto funzionamento una volta implementato all'interno del gioco. Dallo scorso dicembre non si è più parlato della modalità fino ad ora, dunque la speranza è che il suo debutto possa avvenire già a stretto giro una volta finiti tutti i test necessari.

Gli utenti vogliono nuovi contenuti per Marvel's Spider-Man 2 e negli scorsi giorni alcuni di loro sono addirittura passati alle minacce nei confronti di Insomniac Games, che nel frattempo continua a lavorare regolarmente sul futuro della sua ultima, acclamata produzione.