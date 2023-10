Marvel's Spider-Man 2 ha il New Game Plus su PS5?

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, questo secondo episodio di Insomniac ci terrà compagnia per 15 ore circa, aggiungendone almeno un'altra decina per chi vorrà completare tutto. Ma, una volta terminata la prima partita, c'è la possibilità di avviare un Nuovo Gioco +?

La risposta è sì, ma non alla release. Si tratta di un'aggiunta che sarà effettuata nelle successive patch del gioco, ma non ci sono ancora particolari dettagli in merito. Per poter iniziare una nuova partita preservando tutte le abilità acquisite e i costumi sbloccati, dovremo attendere ancora un po'.

Sulle funzionalità che troveremo nel New Game +, quindi, al momento si possono solo fare ipotesi. Insomniac, ad esempio, potrebbe consentire di trasferire da un salvataggio all'altro tutti i costumi di Marvel's Spider-Man 2, i gadget e anche le abilità acquisite fino alla fine del gioco. Sarebbe utile anche poter conservare la valuta ottenuta, a partire dai preziosi gettoni.

Probabilmente, invece, una Nuova Partita + azzererà i progressi legati ai covi liberati o ai collezionabili accumulati, obbligandoci a ripetere determinate missioni secondarie.



In questo modo, sarebbe replicata la struttura del Nuovo Gioco + adottata per il primo episodio, in cui si mantenevano gadget, potenziamenti di gadget, abilità, tute e gettoni e si rinunciava ai progressi raggiunti nelle varie attività di esplorazione.