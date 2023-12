Marvel's Spider Man 2: il New Game+ slitta a inizio 2024, ma Insomniac si farà perdonare

Contrariamente a quanto promesso da Insomniac Games lo scorso ottobre, Marvel's Spider-Man 2 non riceverà la Modalità Nuovo Gioco+ e altre funzioni in tempo per la fine del 2023. Ad annunciarlo, con tanto di scuse annesse, sono stati gli stessi sviluppatori californiani sui propri profili social.

"Sappiamo che i giocatori stanno aspettando con impazienza funzionalità come il New Game+ e le Audio Descrizioni, tra le altre cose. Stiamo lavorando attentamente a questi contenuti e hanno bisogno di ulteriori test affinché la loro qualità sia all'altezza dei nostri standard", si legge nel comunicato ufficiale.

Alla luce di ciò, il prossimo grande update di Marvel's Spider-Man 2 è ora previsto per l'inizio del 2024, ma l'attesa aggiuntiva sarà ben ripagata. La lista completa delle novità verrà rivelata prossimamente, ma si preannuncia bella corposa, dal momento che Insomniac Games ha confermato che saranno comprese anche funzioni estremamente richieste dalla comunità come la possibilità di modificare l'orario della giornata, cambiare i colori dei poteri del simbionte e il replay delle missioni, "giusto per citarne qualcuna".

Il prossimo update di Marvel's Spider-Man 2, pur facendosi attendere più tempo del previsto, si preannuncia dunque incredibilmente corposo. Nel frattempo Insomniac Games ha colto l'occasione per ringraziare tutti i giocatori per la pazienza.