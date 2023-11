Marvel's Spider-Man 2: quante nomination ha ricevuto per i Game Awards?

Marvel's Spider-Man 2 si candida a essere uno dei protagonisti dei The Game Awards 2023 insieme a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 e tutti gli altri giochi in nomination per il premio di miglior gioco dell'anno, e non solo.

Quante nomination ai The Game Awards ha ottenuto Marvel's Spider-Man 2? Sono ben sette, tra cui la candidatura a Game of the Year e nelle categorie Best Game Direction, Best Performance, Best Action/Adventure, Best Audio Design, Best Accessibility e Best Narration.

Marvel's Spider-Man 2 TGA 2023

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narration

Best Accessibility

Best Audio Design

Best Action/Adventure

Best Performance

Tuttavia, Marvel's Spider-Man 2 non è il gioco più nominato ai Game Awards, questo onore spetta a pari merito ad Alan Wake II e Baldur's Gate 3, entrambi con otto candidature ciascuno. Il gioco Insomniac segue con sette candidature mentre con cinque candidature troviamo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder.

Hogwarts Legacy è rimasto a bocca asciutta senza nomination, ricordiamo che a contendersi il premio di miglior videogioco del 2023 sono Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears of The Kingdom mentre Starfield è fuori dalla corsa al Game of the Year.