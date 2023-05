Marvel's Spider-Man 2 sarà pura next-gen: Insomniac non è scesa a compromessi su PS5

Sono tanti i motivi che rendono Marvel's Spider-Man 2 uno dei giochi più attesi dell'anno. Parliamo, innanzitutto, di uno dei personaggi più amati del mondo, nonché di una serie di qualità realizzato da un team in gamba che ha già venduto milioni di copie su PlayStation. Ma non sono solo questi: possiamo citare anche la sua natura next-gen.

Marvel's Spider-Man 2 sarà infatti il primo gioco pienamente next-gen della saga sviluppata da Insomniac Games. Il primo episodio, ricordiamo, ha debuttato nel 2018 su PS4 ricevendo una conversione per PlayStation 5 solo qualche anno più tardi, mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato concepito e realizzato come un videogioco cross-generazionale.

Il prossimo autunno la musica sarà molto differente, come ha tenuto a rimarcare anche Jim Ryan, Presidente e CEO di casa PlayStation. Nel corso di una recente intervista con Famitsu, il gran capo ha fatto notare che, non dovendosi piegare ai limiti imposti dall'hardware di PS4, i ragazzi di Insomniac Games non sono stati costretti a scendere a compromessi. "Marvel's Spider-Man 2 è stato sviluppato esclusivamente per PS5, dunque gli sviluppatori non hanno dovuto fare compromessi. Abbiamo chiesto loro di concentrarsi per massimizzare le funzioni di PlayStation 5 e realizzare il miglior lavoro possibile", ha dichiarato.

Ryan si è anche detto piuttosto sicuro del successo commerciale del gioco, dal momento che poggia sulle basi di una serie già milionaria: "Sono sicuro che Marvel's Spider-Man 2 avrà un lancio davvero emozionante. Marvel's Spider-Man per PS4 è un punto di riferimento. È stato un grande successo apprezzato da milioni di giocatori".

La data di lancio non è ancora nota, ma il nostro sesto senso ci dice che verrà svelata (assieme al gameplay) durante il PlayStation Showcase del 24 maggio 2023...