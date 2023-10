Marvel's Spider-Man 2 'non durerà 80-100 ore': Insomniac riflette sulla longevità

Alle dichiarazioni degli esponenti di Insomniac Games su quanto durerà Marvel's Spider-Man 2 si aggiungono le parole condivise dal Senior Game Director Ryan Smith in merito alla 'longevità ottimale' dell'esperienza interattiva che approderà tra poche settimane su PlayStation 5.

Discutendo dell'argomento con i giornalisti di VG247.com, il rappresentante del team di sviluppo di Spider-Man 2 ha ribadito quanto specificato nei giorni scorsi dai suoi colleghi, ovvero che "la longevità di Marvel's Spider-Man 2 è sostanzialmente la medesima del primo capitolo, se pensiamo al tempo di gioco complessivo. La nostra intenzione è sempre stata quella di offrire ai nostri fan dei momenti di gioco davvero unici, quindi siamo partiti dalle basi offerte dal primo capitolo per dare forma a un'esperienza di gioco complessiva più epica, profonda e integrata alla storia".

Per Smith, quindi, ogni riflessione sul tempo di gioco trascorso all'interno di Marvel's Spider-Man 2 sarebbe fine a se stessa poiché "non vogliamo che la vostra partita duri 80 o 100 ore, non è questo il nostro scopo. Vogliamo raccontare storie straordinarie e al meglio delle nostre capacità, proponendovi un'esperienza dove ogni missione sia davvero memorabile. Era questo il nostro obiettivo principale, piuttosto che andare nella direzione di sviluppo di un progetto super ampio".

E voi, la pensate come Smith o avreste preferito un'esperienza free roaming più ampia e ricca di contenuti? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Insomniac ha lanciato l'allarme spoiler di Marvel's Spider-Man 2 con l'approssimarsi della data di lancio, prevista per il 20 ottobre in esclusiva PS5.