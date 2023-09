Marvel's Spider-Man 2: avete notato che adesso i boss hanno la barra della salute?

Marvel's Spider-Man 2, da seguito next-gen quale è, punta ad espandere a dismisura l'offerta del capostipite. Due personaggi giocabili invece di uno, una New York grande quasi il doppio grazie all'introduzione di Queens e Brooklyn, e chi più ne ha più ne metta. Accanto a queste novità eclatanti, in ogni caso, ce ne sono anche alcune più sottili...

Avete notato, ad esempio, che i boss adesso sono provvisti di una barra della salute? La novità ha fatto mostra di sé negli ultimi video di gameplay condivisi da Insomniac Games, oltre che durante la nostra prova di Marvel's Spider-Man 2. Come potete vedere nel video in cima a questa notizia, durante lo scontro con Lizard campeggia una grossa barra della salute in alto e al centro dello schermo.

Ignorare l'ammontare dei colpi che era necessario infliggere ai boss rappresentava una delle principali cause di frustrazione dei giocatori nei precedenti episodi della serie, dunque siamo stati molti felici nello scoprire che Insomniac Games ha ascoltato il loro feedback. Allo stesso tempo, durante la nostra prova con mano abbiamo avuto come l'impressione che questa novità vada di pari passo con un incremento della difficoltà e della complessità degli scontri con i boss.

La battaglia con il lucertolone si è rivelata piuttosto complessa: spesso e volentieri non siamo stati in grado di evitare i suoi colpi, dato che alcune mosse non risultano del tutto impossibili da bloccare. In linea generale, lo scontro ci è sembrato un po' più articolato oltre che più lungo rispetto al passato, avendo anche richiesto uno studio delle peculiarità dell'arena di combattimento.

In attesa di poter effettuare una prova ancora più approfondita e di affrontare anche altre boss battle, vi ricordiamo che il gioco è atteso in esclusiva su PlayStation 5 per il prossimo 20 ottobre. Già che ci siete, ripassate anche le 5 cose da sapere su Marvel's Spider-Man 2 e date un'occhiata alle prime anticipazioni sulla longevità.