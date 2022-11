Marvel's Spider-Man 2: novità attese per oggi? No, Tony Todd ha fatto il furbo

Tony Todd, doppiatore di Venom, aveva anticipato l'arrivo di novità su Marvel's Spider-Man 2 per oggi, ma a quanto pare non ci sono in realtà notizie in arrivo sul nuovo gioco di Insomniac Games e il doppiatore ha sfruttato l'hype per promuovere un nuovo progetto al quale prenderà parte, ma non legato al mondo dei videogiochi.

Il Tweet di Tony Todd è stato rimosso e non è più disponibile sul suo profilo, l'artista ha però annunciato che prenderà parte ad un nuovo spettacolo teatrale, questo era "l'annuncio creativo" in arrivo e dunque non ci sono notizie legate a Marvel's Spider-Man 2 previste per la giornata di oggi.

Dopo una serie di commenti negativi, l'attore, produttore e doppiatore ha cancellato il Tweet e rimosso ogni Retweet legato al gioco. Si è trattato insomma di una mossa per portare attenzione sui suoi canali social in vista dell'annuncio di un progetto teatrale personale non legato in alcun modo all'Uomo Ragno, a Sony o Marvel.

Marvel's Spider-Man 2 esce nel 2023 e Insomniac Games ha più volte dichiarato che lo sviluppo sta procedendo bene e non ci saranno ritardi di alcun tipo, tuttavia al momento non sembra esserci nulla da poter mostrare al pubblico. Restiamo in attesa di novità.