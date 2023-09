Marvel's Spider-Man 2: quante novità! Ci abbiamo giocato, presto vi raccontiamo tutto

Marvel's Spider-Man 2 è uno dei videogiochi più attesi dell'anno: se anche voi fremete dalla voglia di mettere le mani sul nuovo videogioco di Peter Parker (e Miles Morales) abbiamo una bella notizia per voi... anzi, più di una.

Recentemente siamo volati a Londra per provare con mano Marvel's Spider-Man 2, abbiamo giocato per poco più di un'ora con il gioco di Insomniac, non possiamo però ancora dirvi nulla a riguardo, per saperne di più bisogna aspettare qualche giorno, quando scadrà l'embargo fissato dal publisher.

Potremo darvi le nostre impressioni su Marvel's Spider-Man nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, alle 17:00, allo scoccare dell'orario indicato troverete una ricca anteprima sul sito con le nostre impressioni sul gameplay, saremo in diretta su Twitch per parlare apertamente della demo che abbiamo provato (senza spoiler) e non mancheranno contenuti video su YouTube e TikTok.

Ma non solo, perché in esclusiva italiana abbiamo avuto modo di intervistare Jacinda Chew, Senior Art Direct di Insomniac impegnata in questi anni su Marvel's Spider-Man 2. Jacinda ci ha raccontato parecchi retroscena interessanti sulla realizzazione del gioco e sulla direzione artistica, anche in questo caso appuntamento a venerdì 15 settembre alle 17:00 su queste pagine.



Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5.