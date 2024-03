Marvel's Spider-Man 2, novità da Insomniac Games: ecco l'hotfix per il bug del menu

Nella giornata di ieri vi sono state numerose novità per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2: dopo l'ultimo aggiornamento che ha introdotto il New Game Plus, i giocatori hanno scoperto un bug che sblocca un menu segreto e che ha svelato i possibili dettagli sul DLC di Marvel's Spider-Man 2. Però, Insominac è corsa ai ripari rilasciando un hotfix.

Come raccontatovi tra ieri e oggi, entrare nel menu segreto di Marvel's Spider-Man 2 potrebbe farvi perdere salvataggi e trofei. Alla luce della grave problematica, la software ha pubblicato l'attesa patch correttiva nell'arco di poche ore. "Abbiamo distribuito un hotfix (v1.002.001) per questa notte", afferma l'account X del team. I vostri salvataggi di Marvel's Spider-Man 2 sono ora al sicuro, come la città di New York grazie all'intervento dei due amichevoli Spidey di quartiere.

L'azienda non ha rilasciato altre informazioni circa la suddetta versione del titolo, limitandosi di fatto a comunicare la pubblicazione dell'aggiornamento che dovrebbe risolvere in via definitiva i problemi emersi nelle scorse ore. Intanto, la città che non dorme mai ha visto il ritorno di Peter Parker e di Miles Morales nella giornata di ieri: il video sulla GOTY Edition di Marvel's Spider-Man 2 ha celebrato il lancio del New Game Plus, adesso disponibile per ogni utente.