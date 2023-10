Marvel's Spider-Man 2: oggi è il grande giorno, recensione online alle 16:00

Manca pochissimo alla scadenza dell'embargo per le recensioni di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo gioco di Insomniac Games esce il 20 ottobre solo su PlayStation 5 e tra pochissime ore potremo pubblicare la recensione e la video recensione.

Non possiamo ancora sbilanciarci e non possiamo assolutamente dirvi nulla, se non di farvi trovare pronti alle 16:00 di oggi pomeriggio (lunedì 16 ottobre) quando i nostri canali verranno invasi da Peter Parker e Miles Morales: oltre alla recensione sul sito troverete la video recensione sul canale YouTube di Everyeye.it e saremo in diretta su Twitch per una live di discussione e commento. Il tutto, ci teniamo a precisarlo, rigorosamente senza spoiler di alcun tipo sulla trama.

Non mancheranno nei prossimi giorni altri approfondimenti, contenuti video, storie Instagram e live gameplay. L'invito è quello di continuare a seguirci e ricordatevi anche di raggiungerci su Telegram, sul canale dell'Orda di Everyeye troverete altri appassionati di videogiochi per discutere di Marvel's Spider-Man 2 ma anche di tutti gli altri titoli in uscita come Super Mario Bros Wonder, Alan Wake 2 e Ghostrunner 2, solamente per citarne alcuni.

Per rendere meno amara l'attesa vi suggeriamo anche di guardare il trailer di lancio di Marvel's Spider-Man 2 in italiano, in doppia versione con sottotitoli o doppiaggio, anche in 4K.