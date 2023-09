Marvel's Spider-Man 2 e oltre: 'Insomniac Games è migliore grazie a Sony', spiega Intihar

Dopo aver pubblicato il video di Marvel's Spider-Man 2 dallo State of Play, i ragazzi di Insomniac Games hanno scambiato quattro chiacchiere con la redazione di GamesIndustry.biz e, con le dichiarazioni di Bryan Intihar, hanno discusso della crescita del team avvenuta dopo l'ingresso nei PlayStation Studios.

Il Creative Director della prossima, attesissima avventura supereroica in esclusiva su PlayStation 5 è partito proprio dall'ingresso di Insomniac Games nei PlayStation Studios, avvenuto nel 2019, per condividere delle riflessioni sui benefici garantiti dall'approdo della software house californiana nella famiglia di sussidiarie Sony.

"Quando Ted Price (CEO di Insomniac, ndr) mi chiamò nel suo ufficio per dirmi che avremmo fatto parte del team PlayStation ero estremamente felice", ricorda Intihar prima di sottolineare come "in fin dei conti, Sony voleva e continua a volere le stesse cose che vogliamo noi, ossia creare grandi videogiochi e prendersi cura delle persone che li sviluppano".

Stando a quanto spiegato dal Creative Director di Marvel's Spider-Man 2, è proprio questa visione comune ad aver migliorato Insomniac Games grazie all'ingresso nella famiglia PlayStation. Un esempio in tal senso è rappresentato dal supporto incondizionato che viene garantito da Sony anche nei momenti più difficili, come quello trascorso con la pandemia da Coronavirus: "Ciò che abbiamo imparato da quell'esperienza è che bisogna fare sempre ciò che è giusto per il team di sviluppo. Ciò che rende Insomniac un posto così fantastico è che si è sempre liberi di esprimersi, per questo riusciamo ad essere super produttivi anche lavorando da remoto".

Intihar aggiunge inoltre che "gran parte del lavoro svolto in Marvel's Spider-Man 2 è avvenuto durante la pandemia da COVID. È solo una questione di flessibilità. Certo, passiamo molto tempo a creare videogiochi ma coltiviamo anche altri interessi e passioni, ci prendiamo il tempo necessario per restare in famiglia e divertirci con i bambini... e se sei felice fuori dal lavoro, le cose funzionano meglio e tendi ad essere più produttivo. Sono qui da oltre 15 anni e c'è una ragione per cui dico queste cose, non sono solo i grandi videogiochi che sviluppiamo a fare di noi il team che siamo".

Prima di lasciarvi ai commenti vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il resoconto della nostra prova con Marvel's Spider-Man 2, un kolossal PS5 due volte più grande.