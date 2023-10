Marvel's Spider-Man 2 omaggia uno sviluppatore morto con un murales

Insomniac Games non dimentica. Non è insolito trovare nei loro giochi degli omaggi a delle persone che ormai non ci sono più. Un esempio può essere la Boseman Way in Marvel's Spider-Man: Miles Morales, strada intitolata al compianto Chadwick Boseman, interprete di Black Panther nell'MCU venuto a mancare per un cancro al colon.

Anche nella New York di Marvel's Spider-Man 2 può essere trovato un tributo ad un persona scomparsa. A scoprirlo e a condividerlo per primo sul web è stato un utente di Reddit, che durante l'esplorazione ha trovato un murales ritraente una persona che in prima battuta non ha saputo riconoscere. La comunità del social network non ci ha messo molto a ricordare il suo nome: circondato tra i fiori c'è infatti Craig Goodman, un Technical Artist di Insomniac Games morto nel 2019 a causa di un cancro.

Classe '70, Craig Goodman ha lavorato per ben quindici anni in Insomniac Games, contribuendo alla creazione del primissimo Ratchet & Clank e di molti dei suoi seguiti, oltre che a Song of the Deep e al primo Marvel's Spider-Man. L'importanza della figura di Goodman per lo studio californiano è difficile da quantificare, per questo motivo i suoi colleghi hanno voluto omaggiarlo alla prima occasione.

Tornando un attimo a Black Panther, lo sapete che c'è un omaggio anche in Marvel's Spider-Man 2? Calatevi nei panni di Miles e dirigetevi all'Ambasciata nel Wakanda: interagendo con la porta d'ingresso, vedrete il ragnetto fare il saluto wakandiano!