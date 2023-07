Marvel's Spider-Man 2: open-world sarà grande due volte più del precedente

Il senior game director di Marvel’s Spider-Man 2, Ryan Smith, promette di migliorare l'esplorazione open-world di questo nuovo capitolo, espandendo la già ottima base del suo predecessore, e di rifinire ulteriormente anche il sistema di combattimento.

Dopo il nuovo story trailer di Marvel’s Spider-Man 2, in cui sono stati svelati nuovi dettagli sulla storia di questo sequel, Insomniac ha ora diffuso alcune informazioni su open-world ed esplorazione, in particolare il modo in cui saranno migliorate e sviluppate nel corso del gioco.

In merito alla componente open-world, gli sviluppatori promettono un mondo circa due volte più grande del precedente, confermando che - oltre al Queens e Brooklyn - anche Coney Island sarà una nuova location.

Quanto alle possibilità di esplorazione a disposizione dei giocatori, Ryan Smith anticipa che saranno introdotti nuovi metodi per attraversare le aree, rendendo il gioco ancora più godibile e interattivo con tutta la mappa, comprese tunnel ad aria e le nuove Web Wings.

"Non vediamo l'ora che i giocatori provino le Web Wings. Per noi è stata una bella opportunità portare qualcosa che è stato visto nei fumetti e nei film e integrarlo nel gioco. L'oscillazione è il fulcro della traversata di Spider-Man, quindi abbiamo progettato le Web Wings affinché s'integrino con i salti e li completino.

In questo modo è possibile muoversi avanti e indietro per aumentare velocità e altezza. Quando si usano le Web Wings con le gallerie del vento, è possibile attraversare la città in modo super veloce e aumentare davvero la velocità di traversata, che era uno dei nostri obiettivi. Grazie alla potenza e alla velocità della PS5, le Web Wings aggiungono un altro livello al nostro sistema di attraversamento e cambiano il modo in cui ci si muove nelle diverse aree della città."

Vi ricordiamo che Marvel's Spider Man 2 sarà al Comic-Con, dal quale possiamo aspettarci ulteriori novità. Il gioco è previsto uscire in esclusiva PS5 il 20 Ottobre 2023.