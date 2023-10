Marvel's Spider-Man 2: un'opzione aggiuntiva può rendere più impegnative le traversate

Con un'apposita opzione, in Marvel's Spider-Man 2 potremo aggiustare il modo in cui oscilliamo fra un grattacelo e l'altro e calibrarlo in base al livello di sfida che vogliamo creare durante le traversate.

Mentre invita a fare attenzione agli spoiler che stanno circolando, Insomniac ha dichiarato che ci saranno ben dieci livelli con cui regolare le abilità richieste per dondolare fra gli spazi della città: a mano a mano che il livello si abbassa, si accresce la precisione richiesta per attraversare con le ragnatele in appiglio.

L'opzione si chiama "Swing Steering Assist" ed è stata rivelata dal Community Director James Stevenson, che ha speso qualche parola sul suo funzionamento nel gioco in risposta al post di un fan su Twitter/X.

Si parte con un livello impostato a 10, che è il più alto, nonché lo stesso del gioco precedente, ma possiamo scendere a piacimento fino a 1 per rendere le oscillazioni più rigorose in termini di abilità per aggrapparsi e dondolare.

Unendo questa funzionalità ai danni da caduta in Marvel's Spider-Man 2, possiamo rendere il gameplay più impegnativo, se siamo alla ricerca di un livello di sfida più elevato in cui affinare le nostre abilità e aumentare i nostri rischio.

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è previsto arrivare il 20 Ottobre 2023 su Playstation 5. Lo stiamo attualmente giocando e vi aspettiamo presto con la recensione.