Marvel's Spider-Man 2 osannato dalla critica: voti altissimi nelle prime recensioni

La scadenza dell'embargo per le analisi e i giudizi finali su Marvel's Spider-Man 2 s'accompagna alla pubblicazione delle prime recensioni internazionali, dalle quali emerge l'incredibile lavoro svolto da Insomniac Games per elevare la già ottima esperienza di gioco offerta dal capitolo originario dell'action supereroico.

La stampa videoludica internazionale acclama Marvel's Spider-Man 2 come un serio pretendente alla vittoria del GOTY, nonché una delle esperienze action più profonde e divertenti che siano state lanciate negli ultimi anni.

Il tenore dei giudizi della critica di settore, d'altronde, si rispecchia nell'altissima media voto delle prime recensioni dell'esclusiva PlayStation 5: su aggregatori come Metacritic e OpenCritic, infatti, l'ultima gemma sfornata dai ragazzi di Insomniac vanta una media voto di 91 su 100, estrapolata da un totale di oltre novanta analisi di altrettante testate videoludiche internazionali.

Sono davvero tanti i punti di forza citati dagli esperti di settore per 'giustificare' un voto così elevato, come i ritmi incredibili offerti dall'avventura e un impianto di gameplay dal taglio cinematografico che regala un'esperienza totalizzante, per tacere della bontà del comparto grafico e la cura maniacale riposta da Insomniac Games per dare forma ai modelli poligonali, alle animazioni e alle singole interpretazioni di personaggi e villain.

la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, un sequel spettacolare oltre ogni limite.