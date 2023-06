Marvel's Spider-Man 2 più oscuro del primo capitolo, ma l'umorismo non mancherà

Come abbiamo avuto modo di intuire visionando il gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo progetto di Insomniac Games dedicato ai due amichevoli Spider-Men di quartiere sarà caratterizzato da un tono leggermente più cupo rispetto agli episodi precedenti della serie videoludica.

Nonostante questo, Insomniac Games ha rassicurato la fanbase affezionata ai classici toni scanzonati di Spider-Man: anche in questo episodio, infatti, non mancherà una sana dose di umorismo, come confermato nella nostra intervista a Insomniac Games in esclusiva italiana:

Ai nostri microfoni, Bryan Intihar dichiara che il team ha raggiunto un buon equilibrio tra una narrazione oscura e umorismo: "Quando introduci personaggi del calibro di Kraven e Lizard, nonché elementi molto pericolosi come il simbionte, la storia assume in maniera naturale dei toni più cupi.



Tuttavia, credo sia importantissimo mantenere anche una delle caratteristiche principali del franchise. Quella che ai miei occhi è molto speciale: il senso dell'umorismo. Per questo, anche se ci saranno momenti più oscuri, di base un po' di umorismo e una buona dose di leggerezza continueranno a essere presenti."



Insomniac ci ha anche svelato perchè non c'è il ciclo giorno/notte in Marvel's Spider-Man 2 e come funziona il cambio dei personaggi tra Peter Parker e Miles Morales nel nuovo Spider-Man 2 per PS5.