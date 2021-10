Marvel's Spider-Man 2: Parker e Morales saranno scambiabili a piacimento?

L'emozionante trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 mostrato al PlayStation Showcase dello scorso settembre ha messo subito in chiaro che la storia vedrà come protagonisti sia Peter Parker che Miles Morales, personaggi già impersonati, rispettivamente, nel primo capitolo e nel suo spin-off.

Insomniac Games ha già confermato che i due personaggi saranno entrambi giocabili e dotati di abilità uniche. Non è ancora perfettamente chiaro, in ogni caso, come il tutto sarà gestito in-game. Secondo un recente rumor emerso tra le pagine di Reddit, i giocatori saranno liberi di scegliere con quale dei due personaggi giocare in ogni momento. Nonostante ciò, l'altro ragnetto non abbandonerà la partita, bensì seguirà il giocatore grazie all'ausilio dell'Intelligenza Artificiale.

Una prospettiva interessante e tutto sommato plausibile - che sembra aprire le porte anche ad una modalità cooperativa - ma tutt'altro che confermata. A mettere in giro la voce è stato un utente che si è presentato tra le pagine di Reddit come uno sviluppatore di Insomniac Games facente parte del team dedicato alle traversate. I moderatori della piattaforma social hanno bollato il messaggio come fake e lo hanno cancellato, ma il rumor è ugualmente riuscito a fare il giro della rete rimbalzando da un portale d'informazione all'altro.

Nonostante i dubbi, il rumor può ugualmente rappresentare un interessante spunto di discussione. Vi piacerebbe avere la libertà di scegliere in ogni momento con quale dei due ragni giocare? Marvel's Spider-Man 2 è atteso in esclusiva su PlayStation 5 nel 2023.