Marvel's Spider-Man 2, parla Insomniac: sarà il miglior gioco del team

Mentre il nuovo poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse dà il benvenuto all'Arrampicamuri di casa Insomniac Games, la software house continua a lavorare all'attesissimo sequel di Marvel's Spider-Man.

Con il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2 ora disponibile in maniera gratuita, gli autori di casa PlayStation ribadiscono con forza che l'esclusiva arriverà su PS5 nel corso del 2023. In attesa di scoprire la data di uscita definitiva dell'avventura videoludica supereroistica, Jon Paquette, Narrative Director presso Insomniac Games, contribuisce ad accrescere le già alte aspettative del pubblico.

Nel corso di una recente diretta streaming condotta su Twitch, lo sceneggiatore ha fugacemente accennato allo stato dei lavori sul titolo. "Sono incredibilmente entusiasta per Marvel's Spider-Man 2. - ha esordito Paquette in live - Ovviamente non c'è molto che io possa dire al momento, ma stiamo lavorando davvero duramente per fare in modo che questo sia il miglior gioco che abbiamo mai fatto. Non vediamo l'ora di potervelo mostrare!".



Con Marvel's Spider-Man 2, gli autori di Insomniac Games mirano dunque a superare se stessi, per dare vita a un'avventura che possa non solo rivaleggiare in qualità con il primo Marvel's Spider-Man, ma anche con tutte le precedenti produzioni della software house, da Ratchet & Clank: Rift Apart a Spyro: The Dragon.