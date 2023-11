Marvel's Spider-Man 2: perché mancano alcuni costumi del primo capitolo?

Marvel's Spider-Man 2 fa della personalizzazione uno dei suoi punti di forza, permettendo ai suoi due ragnetti di indossare una moltitudine di costumi, alcuni ispirati alla storia fumettistica, animata e cinematografica del personaggio, altri invece del tutto originali e creati appositamente da Insomniac.

Ai fan, in ogni caso, non è sfuggita la mancanza di alcuni costumi presenti invece nel primo capitolo del 2018 e nello spin-off di Miles Morales. Come mai alcuni sono stati scartati? Ha parlato dell'argomenti Bryan Intihar nel corso di una recente chiacchierata con la redazione statunitense di IGN.

Il Senior Creative Director di Insomniac Games ha spiegato che non è affatto facile prendere i costumi dai precedenti episodi della serie, progettati per girare anche su PlayStation 4, e trasferirli su un gioco pensato per la console di attuale generazione. Ogni costume riproposto in Marvel's Spider-Man 2 è andato incontro ad un processo di aggiornamento per essere reso "a misura di PS5", dunque Insomniac Games ha necessariamento dovuto compiere delle scelte non potendolo fare per tutti quanti.

"Non è automatico, non è una cosa immediata come 'Uh, l'abbiamo creato, dobbiamo solo trasferirlo'. In alcuni casi sono stati proprio ricreati. Anche quelli apparsi in Marvel's Spider-Man Remastered, sono stati resi a misura di PS5. C'è anche da dire che volevamo offrire un nuovo set di costumi. Questi sono i nostri preferiti, quelli che i nostri fan preferiscono. Fin dal primo giorno sapevo che tutti i costumi dei film avrebbero dovuto far parte del gioco. DOVEVANO esserci per forza".

Già che ci siete, date un'occhiata alla nostra guida per sbloccare tutti i costumi di Peter e Miles in Marvel's Spider-Man 2.