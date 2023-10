Marvel's Spider-Man 2 permette di ricreare un iconico meme dell'Uomo Ragno

Tra le numerose possibilità di Marvel's Spider-Man 2, grazie alla presenza di Peter Parker e Miles Morales come personaggi giocabili e interscambiabili, abbiamo anche l'occasione di ricreare un iconico meme che spopola da anni sul web.

Si tratta della simpatica scena in cui Spider-Man punta un altro Spider-Man. Poiché in questo nuovo gioco sarà possibile effettuare il passaggio da un protagonista all'altro (in tempi veramente rapidi), i due Ragnetti avranno di tanto in tanto anche l'opportunità di incontrarsi.

Quando ciò avviene, ecco che i due possono puntare reciprocamente il dito l'uno verso l'altro, replicando l'iconico meme che impazza in rete. Un graditissimo e geniale omaggio a uno dei siparietti più noti legati alle avventure dell'Uomo Ragno.

In un video, caricato sul profilo Twitter/X di Culture Crave, possiamo assistere al breve ma inconfondibile interludio fra i due arrampicamuri. La scena sembra aver luogo dopo che i due hanno appena sistemato alcuni brutti ceffi e termina con Miles che sparisce e si allontana dopo una cordiale risatina per quanto appena visto.

A questo meme hanno fatto riferimento diverse altre opere, per esempio durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, o anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse, che presentava un numero quasi illimitato di Spider-Man che si indicavano l'un l'altro confusi.

Tuttavia, si tratta della prima volta che viene replicata in un videogioco. Del resto, Insomniac ha già dimostrato di non essere priva di ironia, come è accaduto nel caso delle pozze di Marvel's Spider-Man 2.