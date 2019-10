Marvel's Spider-Man 2, quali personaggi? Un fan immagina il sequel in un'artwork

Nel corso dell'autunno del 2018, Insomniac Games, ora parte della famiglia dei Sony Worlwide Studios, ha portato su PlayStation 4 una nuova trasposizione videoludica delle avventure di Peter Parker.

La community videoludica ha accolto Marvel's Spider-Man con calore, portando le vendite del gioco a superare quota tredici milioni di copie. Non sorprende dunque eccessivamente che, anche con l'avvicinarsi dell'avvento di PlayStation 5, diversi videogiocatori stiano provando ad immaginare un possibile seguito per la produzione di Insomniac Games. Tra questi, troviamo un abile utente Reddit, che ha pubblicato sulla nota piattaforma un artwork dedicato proprio ad un Marvel's Spider-Man 2.

Nell'immagine, che potete visionare direttamente in calce a questa news, il giocatore ha ritratto i personaggi che vorrebbe vedere all'opera all'interno del sequel: Miles Morales, Venom, Green Goblin e, ovviamente, lo stesso alter-ego supereroistico di Peter Parker. Vista la conclusione delle vicende di Marvel's Spider-Man ed i plot narrativi aperti dalle scene finali di Marvel's Spider-Man, la selezione non sembra essere del tutto casuale. Cosa ne pensate, quali avventure vorreste affrontare in un Marvel's Spider-Man 2? Vorreste questo cast di eroi o villain o preferireste una combinazione differente?



Ad ora, non è dato sapere su quali progetti sia al lavoro la software house, ma in seguito alla sua acquisizione, Sony aveva rassicurato sull'intenzione di voler continuare a investire nelle serie di Insomiac. In attesa di scoprire nuove informazioni, potete dare libero sfogo alla fantasia, prendendo come spunto anche le riflessioni del nostro Giuseppe Arace, che ha redatto uno speciale dedicato al possibile Mavel's Spider-Man 2 per PS5.