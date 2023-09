Marvel's Spider-Man 2: Peter e Kraven faccia a faccia in una cutscene estesa

Dopo aver scoperto che in Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile incontrare l'altro Uomo Ragno durante l'esplorazione open world, possiamo gustarci una clip con protagonisti Peter Parker nella tuta del simbionte e Kraven, uno degli antagonisti principali dell'avventura supereroistica firmata da Insomniac Games.

Sebbene non sia chiaro se sia stato pubblicato con il benestare di Sony, la clip di Marvel's Spider-Man 2 che trovate in apertura (una versione estesa di quella pubblicata ufficialmente) è stata mostrata dal canale YouTube Only RRD, e ci porta all'interno del rifugio del villain. Qui, Peter Parker verrà sorpresa dall'offensiva di Kraven, che sfrutterà le onde sonore di una campana per mettere fuori gioco l'arrampicamuri. Messo alle strette, il protagonista sarà costretto a fuggire e a rimandare l'appuntamento con il villain. In chiusura del filmato c'è infine l'apparizione, piuttosto eclatante, di Venom, che come ben saprete incontreremo nel corso dell'avventura.

Una clip che ci racconta uno dei tanti scontri che vivremo nei panni di Peter Parker e Miles Morales e che pone l'accento sulla componente cinematografica di cui l'action-adventure di Sony e Insomniac Games è intriso. Oltre a questo, il titolo proporrà nuovamente un'esperienza open world con cui potremo visitare i quartieri di New York, tra cui Brooklyn e il Queens.

In attesa dell'esordio fissato al 20 ottobre su PS5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per ulteriori approfondimenti.