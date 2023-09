Marvel's Spider-Man 2: Peter e Miles contro Kraven e Lizard in 19 minuti di gameplay

Manca ormai poco meno di un mese al lancio di Marvel's Spider-Man 2 e, dopo aver avuto conferma della presenza della Black Suit di Tobey Maguire apparsa nel film Spider-Man 3, possiamo nuovamente posare gli occhi sull'ultima fatica firmata da Insomniac Games grazie al coverage di Game Informer.com.

Dopo averci riportato alla sequenza cinematica con protagonisti Peter e Kraven, il lungo filmato di gameplay che potete gustarvi in cima alla notizia mette in mostra una spettacolare sezione di gameplay. Si parte con Peter e la sua tuta del simbionte, sulla scia di un dispositivo a cui sta lavorando Harry Osborne. Sul posto accoreranno i seguaci di Kraven, e da lì partirà uno scontro piuttosto scenico durante il quale Peter scatenerà tutte le sue nuove devastanti abilità contro gli avversari.

In seguito si passerà tra i grattacieli di New York, dove troviamo volteggiare Miles Morales. Si tratta di un'ottima occasione per ammirare le nuove meccaniche esplorative introdotte da Insomniac per rinfrescare la già apprezzata formula del primo capitolo della serie. In chiusura del video gameplay, l'attenzione si sposta nuovamente su Peter, adesso alle prese con il temibile Lizard, uno dei villain più iconici dell'universo di Spider-Man.

Entrato già in fase Gold, Marvel's Spider-Man 2 sembra promettere piuttosto bene e sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 20 ottobre di quest'anno.