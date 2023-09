Marvel's Spider-Man 2: potete incontrare l'altro Uomo Ragno nell'Open World!

Sappiamo già tutto su come funziona il cambio di personaggio in Marvel's Spider-Man 2, che avverrà in maniera predefinita per esigenze narrative e degli sviluppatori, tuttavia Insomniac Games ha fatto in modo che i due protagonisti, Peter Parker e Miles Morales, siano sempre ben presenti all'interno del mondo di gioco.

James Ham, Associated animation director del nuovo episodio di Marvel's Spider-Man, ha infatti confermato che entrambi i personaggi non scompaiono mai del tutto anche quando non sono controllati dal giocatore, e le loro routine comportamentali proseguono in tempo reale senza alcun tipo di interruzione. "Ci possono essere dei momenti in cui magari tu ti stai dondolando tra i palazzi della città e ad un certo punto puoi incrociare l'altro Spider-Man mentre sta compiendo qualche azione, come ad esempio fermare un crimine", spiega Ham.

Se dunque vestite ad esempio i panni di Peter, durante l'esplorazione potreste imbattervi in Miles intento ad occuparsi dei propri doveri da supereroe, e viceversa. Ciò aggiunge dunque un tocco di realismo ed immersione in più alla struttura dell'avventura, rendendo il mondo di gioco ancora più vivo e credibile rispetto a quanto visto nei precedenti giochi della serie.

Sempre a proposito di dettagli confermati, uno specifico personaggio non sarà in Marvel's Spider-Man 2, sebbene non sia del tutto esclusa una sua apparizione in futuro all'interno della serie.