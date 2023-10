Marvel's Spider-Man 2: Peter e Miles vs Venom nell'eccitante trailer doppiato in italiano

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo eccitante cinematic trailer di Marvel's Spider-Man 2 accompagnato dallo slogan Be Greater. Together. Un video promozionale pensato per mettere in luce le abilità di Peter e Miles in uno spettacolare scontro con Venom.

Lo spot non include sequenze in game, si tratta di una clip realizzata solamente con sequenze filmate, un video a metà tra trailer cinematografico e spot televisivo. Protagonisti sono Peter Parker e Miles Morales impegnati contro il principale villain di Marvel's Spider-Man 2, ovvero il gigantesco e cattivissimo Venom. La battaglia si chiude ricordando che il nuovo gioco di Insomniac sarà disponibile dal 20 ottobre, in esclusiva assoluta su PlayStation 5.

E' tutto pronto per il debutto dell'avventura di Peter e Miles, ricordiamo anche che nelle scorse ore Sony ha annunciato il nuovo bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2, un pacchetto che include la console (versione Standard Edition con lettore ottico), un controller DualSense bianco e una copia del gioco.

Nel frattempo c'è chi ha già finito e platinato Marvel's Spider-Man 2 impiegando circa 30 ore, tuttavia si tratta, è bene chiarirlo, di una tempistica che non deve essere presa come metro di paragone assoluto della longevità del gioco. La recensione di Marvel's Spider-Man 2 arriva il 16 ottobre.