Marvel's Spider-Man 2: qualcuno lo ha già platinato in 30 ore, e non è ancora uscito!

Secondo alcune testimonianze emerse su Reddit, qualcuno ha già finito Marvel's Spider-Man 2 sbloccando il trofeo di platino, impiegando circa 30 ore per arrivare al termine dell'avventura e impiegando qualche ora in più per ottenere tutti i trofei.

Marvel's Spider-Man 2 non durerà 800/100 ore ammette Insomniac Games e già in passato lo studio ha commentato la durata di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 parlando indicativamente di una longevità paragonabile a quella del primo Marvel's Spider-Man e quindi compresa tra le 20 e le 30 ore per la campagna principale, a seconda del proprio stile di gioco e delle proprie abilità.

La lista dei trofei di Marvel's Spider-Man 2 è stata diffusa la scorsa settimana, molti sono legati al completamento di missioni secondarie mentre altri richiedono di trovare collezionabili e oggetti segreti, ma non vogliamo andare oltre per non rovinarvi la sorpresa.

Ricordiamo che la stampa internazionale (compresi noi di Everyeye.it) sta già giocando con la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales: le recensioni di Marvel's Spider-Man 2 usciranno il 16 ottobre alle ore 16:00, insieme alle video recensioni, gameplay e approfondimenti rigorosamente no spoiler.

Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre solo su PlayStation 5, presto dunque uno dei giochi più attesi del 2023 sarà disponibile per tutti.