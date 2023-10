Marvel's Spider-Man 2: Platino sbloccato in 26 ore, la storia dura 15 ore? E' polemica

ChrisGaming95 è il primo giocatore ad aver platinato Marvel's Spider-Man 2 in circa 30 ore. Il messaggio pubblicato su X con tanto di screenshot della schermata dei trofei è stato rimosso dall'autore poiché avrebbe generato "troppa attenzione", ed effettivamente sui social è scoppiata una polemica sulla longevità del nuovo gioco Insomniac.

Platinare Marvel's Spider-Man 2 in 30 ore è possibile e anzi, c''è chi ci ha messo ancora meno: un secondo giocatore ha infatti sbloccato il trofeo di Platino in 26 ore, completando la storia in circa 15.3 ore e dedicando le restanti 11 ore al completamento di tutti gli altri obiettivi.

In realtà si tratta di dati in linea con quelli del primo Marvel's Spider-Man, che richiedeva circa 25/30 ore per sbloccare tutti i trofei, ovviamente questa tempistica può variare enormemente in base al proprio stile di gioco e alle proprie abilità.

Queste informazioni non sono proprio piaciute a parte della community, con i giocatori che hanno innescato polemiche riguardo la breve durata della storia in rapporto al prezzo del gioco (79.99 euro in Europa per la versione standard). Forum e social network sono invasi di messaggi di richiesta di chiarimenti rivolti a Insomniac Games, la compagnia al momento non ha risposto ma ha più volte sottolineato che Marvel's Spider-Man 2 non è un gioco da 80 o 100 ore, parlando di una longevità in linea con quella del primo Marvel's Spider-Man 2.

La recensione di Marvel's Spider-Man 2 esce il 16 ottobre, tra poco meno di due settimane dunque vi proporremo il nostro giudizio definitivo sulla nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales, con tanto di informazioni più precise sulla durata della campagna.