Marvel's Spider-Man 2 e il porting PC non ufficiale: spuntano online le prime clip

Sfruttando l'hack di PS5, degli sviluppatori amatoriali stanno provando a realizzare il porting PC di Marvel's Spiderm-Man 2: un video che sta circolando sui social mostra i primi risultati ottenuti da chi ha deciso di imbarcarsi in questa sfida tecnologica, incurante delle conseguenze legali.

La clip riportata da WCCFtech, e pubblicata su Twitter/X dai creatori di contenuti che gestiscono il canale PC_Focus, testimonia il lavoro portato avanti da chi, servendosi dell'hack di PlayStation 5, afferma di essere riuscito ad accedere ai file del kolossal open world di Insomniac Games e sta tentando di modificarne il codice per eseguirlo su PC.

Presumibilmente, i programmatori indipendenti che si stanno cimentando in questi test potrebbero aver attinto anche ad alcune porzioni del codice della Remastered su PC di Marvel's Spider-Man, come suggerito dalle scene del breve filmato che sta rimbalzando velocemente sui social e sui forum di settore più frequentati dalla community. A prescindere dalle modalità adottate e dalle operazioni condotte da chi sta portando avanti questi progetto, è logico ipotizzare un imminente intervento da parte di Sony per bloccare la diffusione di questa build non autorizzata e, ovviamente, di tutto il materiale associato.



Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 su PS5.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.