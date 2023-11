Marvel's Spider-Man 2: è possibile cambiare l'ora del giorno (grazie ad un glitch)

La New York di Marvel's Spider-Man 2 è bella sia di giorno che di notte, ma purtroppo ai giocatori non viene concessa la possibilità di modificare l'orario per godersela come meglio credono - quantomeno non in maniera, per così dire, "ufficiale".

Un giocatore ha infatti scoperto un modo per modificare l'ora del giorno in Marvel's Spider-Man 2, prendendosi tra l'altro la briga di spiegare per filo e per segno come sfruttare il glitch. Tanto per cominciare, è necessario associare la funzione "Riduci velocità del 30%" ad un pulsante del D-Pad per poi recarsi, tassativamente nei panni di Miles Morales, in uno dei quattro Mysterium di Mysterio che consentono l'attivazione del glitch (vengono mostrati nel video allegato in calce a questa notizia). Mentre il ragnetto entra nel portale, bisogna attivare la riduzione della velocità, aprire la mappa e riavviare la sfida del Mysterium. Il gioco riporterà il personaggio all'esterno del portale (com'è giusto che sia), ma ad un'ora differente della giornata. Purtroppo non è possibile scegliere un orario preciso, ma meglio di niente!

Guardate il video per farvi un'idea più precisa sull'attivazione e il funzionamento del glitch, tenendo bene a mente che Insomniac Games potrebbe rimuoverlo da un momento all'altro con la pubblicazione di una patch, specialmente adesso che è diventato di dominio pubblico. È già tanto se è sopravvissuto alla pubblicazione dell'update 1.001.004 di Marvel's Spider-Man 2, avvenuta giusto quest'oggi!