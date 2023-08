In Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile rallentare la velocità di gioco

Le FAQ sulla pagina ufficiale di Marvel’s Spider-Man 2 sul Playstation Store sono state aggiornate. Tra le caratteristiche di accessibilità, spunta ora anche la possibilità di rallentare l'azione di gioco.

In particolare, sarà possibile ridurre l'azione al 70%, 50% o 30% della velocità normale, per poi ripristinarla al 100% in qualsiasi momento lo si desideri. Non si tratta della prima volta che Sony inserisce questo tipo di opzione, come è successo ad esempio per The Last of Us Parte 2.

Data la natura frenetica dei combattimenti e di alcune scene che prenderanno piede in questo tanto atteso sequel delle avventure di Spiderman, si tratta naturalmente di una feature molto gradita. Il gioco è ambientato nove mesi dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, vedrà Peter e Miles entrambi giocabili e nuovi cattivi come Venom, Lizard e Kraven da affrontare (potete recuperare sul sito la lista completa dei personaggi di Marvel's Spider-Man 2).

Questa opzione di accessibilità va ad aggiungersi alla funzionalità lettore schermo, che può leggere ad alta voce il testo dei menu, e ai sottotitoli e descrizioni audio a schermo per tutti gli intermezzi. Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 uscirà il 20 ottobre per PS5, ma il preload inizia qualche giorno prima.