Marvel's Spider-Man 2: possibile reveal durante l'evento PS5? Le parole di Jason Schreier

A poche ore dall'attesissimo evento di presentazione dei nuovi giochi per PlayStation 5 i fan si stanno interrogando sulla line up che verrà mostrata durante lo show. Tra i titoli più chiacchierati c'è sicuramente Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac sul quale è intervenuto Jason Schreier.

Dopo il grande successo ottenuto da Insomniac Games con Marvel's Spider-Man, che ha venduto oltre 13,7 milioni di copie su PlayStation 4, i fan della serie attendono l'annuncio del sequel. Con l'acquisto dello studio da parte di Sony e con la presentazione di PS5 alle porte in molti hanno ipotizzato il reveal di Marvel's Spider-Man 2 durante lo show di stasera. Rispondendo su Twitter al giornalista Steve Kovach, l'ex frontman di Kotaku e oggi editor di Bloomberg Jason Schreier ha però smorzato le aspettative dichiarando: "Insomniac ha un altro gioco in arrivo prima!". Il tweet, che è stato successivamente rimosso, ha dato il via ad una serie di speculazioni.

Tra le ipotesi più credibili primeggiano gli annunci del nuovo capitolo di Ratchet & Clank o il seguito dell'ex esclusiva Microsoft, Sunset Overdrive 2. In attesa di scoprire cosa ci riserverà l'evento PlayStation 5 di questa sera, voi cosa ne pensate?