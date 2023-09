Marvel's Spider-Man 2: si possono controllare Peter e Miles insieme?

Per la prima volta nella serie Insomniac Games, in Marvel's Spider-Man 2 è possibile controllare due distinti protagonisti giocabili, Peter Parker e Miles Morales. Ciascuno degli Spider-Man avrà proprie caratteristiche ed abilità peculiari, garantendo così un gameplay più vario ed ampio rispetto al passato.

Ma è possibile controllare Peter e Miles insieme, ad esempio cambiando costantemente ed in tempo reale il nostro personaggio nel corso di una missione o in fase d'esplorazione? Per quanto riguarda lo svolgimento delle missioni principali la risposta è negativa: nello spiegare come funziona il cambio di personaggio in Marvel's Spider-Man 2, Insomniac ha confermato che il passaggio dall'uno all'altro Uomo Ragno avviene soltanto in momenti predeterminati decisi dagli sviluppatori e non è possibile agire manualmente. Gli autori hanno deciso così per esigenze narrative e per la struttura di ogni missione della storia.

Al di fuori della main quest, invece, i giocatori possono cambiare personaggio a piacimento così da affrontare contenuti specifici pensati per Peter o per Miles, sebbene non possono essere controllati assieme a tutti gli effetti. Non essendo inoltre prevista alcuna modalità multiplayer online cooperativa, le possibilità di utilizzare liberamente i due eroi assieme non è un'opzione concreta all'interno dell'esclusiva PlayStation 5.

In caso va detto che in Marvel's Spider-Man 2 è possibile incontrare casualmente l'altro Uomo Ragno nell'open world e vederlo alle prese con le proprie specifiche attività, tutto in tempo reale.