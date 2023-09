In Marvel's Spider-Man 2 potrete andare anche al parco divertimenti

In vista dell'arrivo di Marvel's Spider-Man 2, previsto per il prossimo 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5, i ragazzi di Insomniac Games stanno rilasciando interviste a destra e a manca, rivelando ogni giorno dettagli inediti. Dalla Germania, ad esempio, sono appena giunte nuove informazioni sull'open world e il suo grado di interattività.

Chiacchierando con la testata tedesca Golem, la Project Director Jeannette Lee ha rivelato che Insomniac s'è preposta l'obiettivo di creare un gioco più interattivo del precedente e con un maggior numero di cose da vedere, non semplicemente più grande.

Grazie all'aggiunta dei distretti di Brooklyn e del Queens, la mappa di Marvel's Spider-Man 2 è effettivamente più estesa di quella che ha ospitato le gesta di Peter Parker nel gioco del 2018, ma non è solo una questione di dimensioni. Lee ha spiegato che adesso i giocatori possono interagire in maniera più profonda con ciò che li circonda e a titolo di esempio ha citato la possibilità di dilettarsi nel parco divertimenti di Coney Island, quartiere situato nella parte meridionale di Brooklyn. La sviluppatrice non ha approfondito la questione, dunque non sappiamo quali attrazioni potranno essere visitate e soprattutto in quali occasioni. In qualsiasi momento dell'open world o solo in specifiche sezioni della trama? Nei panni di Peter Parker, in quelli di Miles Morales o di entrambi?

Ci toccherà aspettare l'uscita del gioco per scoprirlo, intanto ripassate queste cinque cose che bisogna assolutamente conoscere su Marvel's Spider-Man 2.