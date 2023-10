Marvel's Spider-Man 2, dopo il preload arriva la 1.001.002: quanto pesa la patch?

A partire dalla giornata di ieri 13 ottobre, Insomniac Games ha reso disponibile il preload su PS5 di Marvel's Spider-Man 2, il cui peso effettivo si attesta sugli 86 GB di download. A distanza da poco meno di 48 ore dalla sua pubblicazione tramite PlayStation Store, però, Marvel's Spider-Man 2 ha accolto a braccia aperte una nuova patch.

In data odierna, infatti, l'account Twitter/X di PlayStation Game Size ha confermato l'uscita dell'update 1.001.002 di Marvel's Spider-Man 2, l'esclusiva PS5 che promette grandi avventure per il periodo d'autunno e di fine 2023. Al momento non vi sono informazioni circa le migliorie apportate, sebbene sia lecito pensare che si tratti di un aggiornamento finalizzato al miglioramento di eventuali problematiche di performance e/o generali riscontrate dal team di sviluppo.

Marvel's Spider-Man 2 è al top su PS5 con l'SSD, DualSense, Ray-Tracing e l'audio 3D che offrono un'avventura avvolgente e unica. Mancano ancora sei giorni al day one del titolo, ma nel frattempo è possibile accedere al preload del gioco per tutti gli acquirenti dell'edizione digitale. Inoltre, sempre per quest'ultimi, è disponibile scaricare da oggi la versione 1.001.002 di Marvel's Spider-Man 2 dal peso effettivo di 1.831 GB. Pronti a vestire nuovamente i panni di Peter Parker e Miles Morales, intenti a sconfiggere il male che alberga in quel di New York e semina il panico per le strade e tra gli abitanti?