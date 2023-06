Marvel's Spider-Man 2: ora su Amazon è preordinabile ad un prezzo scontato

Amazon apre i preordini ad un prezzo scontato dell'edizione fisica di Marvel's Spider-Man 2, il gioco d'azione e avventura sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Seguito diretto di Marvel's Spider-Man (uscito nel 2018 per PS4) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales (uscito nel 2020 per PS5).

In questo nuovo capitolo in uscita in esclusiva per PS5 il 20 ottobre, Peter Parker e Miles Morales se la vedranno con Kraven the Hunter e Lizard e scopriremo come si evolverà il loro incontro con l'imprevedibile Venom.

Il gioco è preordinabile su Amazon al prezzo scontato di 69,99 euro, con 11 euro di sconto dal prezzo di listino di 80,99 euro con la promozione "prezzo minimo garantito", in cosa consiste la promozione di Amazon? Se ordinate il gioco oggi ed il prezzo dovesse scendere in qualsiasi momento dalla data del vostro ordine a quella di uscita del titolo, Amazon in automatico vi addebiterà poco prima della spedizione il prezzo più basso che il gioco abbia mai avuto in questo periodo, senza fare nulla e tutto in automatico.

Preordinando il gioco si otterranno in automatico anche i bonus preordine, che consistono in 3 punti abilità per potenziare il personaggio (o i personaggi), un gadget Ragnatela e diversi costumi con varianti di colore, il tutto per iniziare alla grandissima il nuovo capitolo della serie.