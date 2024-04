Marvel's Spider-Man 2: a questo prezzo è davvero IMPERDIBILE

Se ancora non aveste avuto modo di godervi l'ultima avventura dell'amichevole Spider-Man di quartiere su PlayStation 5, questa è l'occasione giusta. Marvel's Spider-Man 2 torna ad un prezzo molto competitivo su Amazon.

Ne abbiamo profondamente parlato nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, ma lo ribadiamo: l'ultima fatica dei Sony PlayStation Studios è un titolo raffinato, che consigliamo a chiunque in possesso di una PlayStation 5 di giocare. Soprattutto se siete amanti del mondo fumettistico in cui Spider-Man è catapultato anche in quest'ultima epopea videoludica. Il prezzo è ben al di sotto dei canonici - e anticipatici - 80€ a cui viene solitamente venduto. Parliamo di uno sconto che lo porta vicinissimo al minimo storico, quindi da prendere in considerazione se siete intenzionati a recuperare il gioco action. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Marvel's Spider-Man 2 integra sia il personaggio di Peter Parker che Miles Morales, introdotto nel primo Marvel's Spider-Man ed approfondito in Marvel's Spider-Man 2 Miles Morales, spin-off uscito nel 2020 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gameplay, ancor più vario e dinamico, fa da corredo ad una New York pulsante, dettagliata e mai così bella come in questo Marvel's Spider-Man 2.

