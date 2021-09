Marvel's Spider-Man 2: le prime immagini ufficiali, c'è anche Venom

Marvel's Spider-Man 2 è stato uno degli annunci più grossi durante il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021. Insomniac Games ha finalmente alzato il velo sull'attesissimo seguito più volte rumoreggiato negli scorsi mesi, mostrandolo attraverso un teaser trailer dall'alto tasso di spettacolarità e cura nei dettagli.

Oltre ai primi dettagli su Marvel's Spider-Man 2 Iniziano a diffondersi anche gli screenshot tratti dal filmato di presentazione delle nuove avventure di Peter Parker e Miles Morales, che ci permettono di dare uno sguardo ancora più attento alla caratterizzazione dei personaggi in tutti i loro particolari. Insomniac ci offre anche uno sguardo ravvicinato a Venom, l'iconico villain che rivestirà un ruolo centrale all'interno del nuovo gioco. Attualmente non ci sono informazioni più precise su storia, gameplay e i contenuti di gioco, ma sappiamo già che Marvel's Spider-Man 2 farà il suo debutto su PlayStation 5 nel corso del 2023: l'attesa sarà quindi lunga e ci sarà tutto il tempo per scoprire parecchie novità sul prossimo gioco con protagonista l'amichevole Uomo Ragno di quartiere.

Ma Insomniac ha fatto ancora di più: sempre nel corso del PlayStation Showcase lo studio californiano ha annunciato Marvel's Wolverine per PS5, continuando così a puntare forte sui supereroi di casa Marvel. Il titolo è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo e per il momento non è stata specificata una possibile finestra di lancio.