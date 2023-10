Marvel's Spider-Man 2, è tutto pronto per l'uscita: data preload e peso dell'esclusiva PS5

In attesa dell'ormai imminente lancio del sequel dedicato alle avventure di Peter Parker e Miles Morales, noi di Everyeye abbiamo realizzato per voi un articolo dedicato al riassunto della storia completa prima di Marvel's Spider-Man 2. Il day one del nuovo gioco dell'uomo ragno è alle porte, ma quanto pesa l'esclusiva PS5?

Ma soprattutto, quando inizia il pre-load di Marvel's Spider-Man 2? Queste e altre domande hanno attanagliato l'utenza videoludica nel corso dei mesi, ma finalmente ci siamo: si è quasi giunti al giorno del pre-load di Marvel's Spider-Man 2 su PS5, con la prossima esclusiva della line-up PlayStation pronta a fare il suo debutto in pompa magna.

Come riportato dall'account Twitter/X di PlayStation Game Size, la versione 1.001.001 di Marvel's Spider-Man 2 ha un peso di 86.268 GB. Si tratta di un ammontare di GB alquanto in linea con quanto dichiarato nelle scorse settimane dalle informazioni trapelate in anticipo, le quali alludevano ad un totale di 98 GB come spazio occupato dalla nuova avventura dell'amichevole Spidey di quartiere. Il pre-load di Marvel's Spider-Man 2 è quasi disponibile: esso è programmato per la mezzanotte di venerdì 13 ottobre, con una settimana di anticipo rispetto all'attesissimo day one. Siete impazienti di tornare a dondolarvi per le pericolose strade di New York, la città che non dorme mai?