Marvel's Spider-Man 2: dai QTE agli aiuti ingame, tutte le opzioni di accessibilità

Dopo aver stilato l'elenco senza spoiler dei Trofei di Marvel's Spider-Man 2, i ragazzi di Insomniac Games si affacciano sulle pagine del PS Blog per elencare tutte (ma proprio tutte!) le opzioni di accessibilità dell'attesissima esclusiva PlayStation 5.

Gli esponenti della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios riferiscono di essere partiti dalle già ottime funzioni di accessibilità di Ratchet & Clank Rift Apart e di averne introdotte di ulteriori per rendere ancora più inclusiva l'esperienza di gioco da vivere nei panni di Peter Parker e Miles Morales.

Dalle colonne del 'blog istituzionale' del team PlayStation, Insomniac entra nel merito del lavoro svolto e passa in rassegna tutte le opzioni di accessibilità integrate nei menu di Marvel's Spider-Man 2. Ai giocatori verrà data l'opportunità di impostare dei modificatori per il livello di sfida e attivare delle assistenze ingame sia nelle fasi di combattimento che negli spostamenti all'interno delle ambientazioni (sia al chiuso che nelle aree free roaming di New York), come l'inseguimento assistito, la riduzione della velocità massima del bersaglio, l'aumento della finestra temporale prima della fuga e il completamento automatico dei Quick Time Event.

Insomniac Games conferma inoltre di aver implementato la funzione di scelta rapida per le azioni ricorrenti e l'opzione per ridurre la velocità di gioco, oltre a numerosi altri interventi come quello per il controllo delle frequenze audio nelle comunicazioni tra Peter o Miles e i loro alleati.

Ulteriori funzioni di accessibilità verranno introdotte dopo il lancio, previsto per il 20 ottobre in esclusiva PS5, come le descrizioni audio realizzate dal team di Descriptive Video Works in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo (castigliano), spagnolo (America Latina) e giapponese. Sempre nella fase post-lancio di Marvel's Spider-Man 2 è prevista l'integrazione delle didascalie nei filmati e nei momenti chiave durante il gioco, del lettore interattivo per aiutare i giocatori a orientarsi tra gli elementi della schermata e la compatibilità con il controller Access per PlayStation 5 in arrivo il 6 dicembre.